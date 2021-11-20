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Geçen yıl felaket yaşanmıştı! Van-Bahçesaray karayolunda çığ tehlikesi karşı önlemler alındı

#Çığ#Van#Bahçesaray

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçen yıl çığ düşmesi nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolunda, başka can kayıplarının olmaması ve ulaşımın güvenli sağlanması için sıkı önlemler alındığını söyledi.

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Bilmez, beraberinde İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ile Bahçesaray ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı tarafından karşılanan Bilmez ve beraberindekiler, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yukarı Narlıca Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Yenilenen mahalle yollarında inceleme yapan Bilmez, Büyükşehir Belediyesince Feqiyi Teyran Türbesi ve çevresinde yürütülen onarım yenileme ve yürüyüş yolu çalışmalarını denetledi.

Sündüs Şehitlik Anıtı'nı da ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bilmez, daha sonra yeni hizmete sunulan Bahçesaray Öğretmenevi'ni gezdi.

Vali Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ve merkezi idarenin yatırımlarını yerinde incelemek üzere ilçeye geldiklerini söyledi.

İlçede 3 mahallede sıcak asfalt çalışması yaptıklarını belirten Bilmez, şunları aktardı:

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"25 yataklı, 8 yoğun bakım ünitesi, doğum servisi ve 4 diş ünitesi olan devlet hastanemizin temeli atıldı. Bahçesaray koşullarında inşallah bütün ihtiyaçları giderebilecek bir hastane olur. Öğretmenevimiz faaliyete geçti. Öğretmenlerimiz ciddi anlamda rahatladı. Yollarımız, hastanemiz Bahçesaray halkına hayırlı uğurlu olsun."

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İki yıl önce çığ felaketinin yaşandığı Bahçesaray karayolunda kış öncesi önlemler alındığını dile getiren Bilmez, şöyle devam etti:

"Kar tünelleri mi yapılsın, yukarı Narlıca'dan merkezi bir tünel mi yapılsın yoksa Gevaş üzerinden tünel ve yeni bir yol mu yapılmalı, bunun çalışması genel müdürlük tarafından yürütülmektedir. O bitince inşallah ihale süreci başlayacaktır. Karayolları Bölge Müdürlüğünün analizlerinde çığ tehlikesi halinde yollar kapatılacak. Bazen tamamen kapatılacak bazen günün belirli bir saatinden sonra kapatılacak. Karayollarından talep gelmesi halinde Çatak tarafında Çatak Kaymakamlığı, Bahçesaray tarafından da Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından yol tamamen fili olarak kapatılacak."

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#Çığ#Van#Bahçesaray

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