×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gecekondusunu yıkım için gelen iş makinesi operatörünü pompalı tüfekle vurdu

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Mamak#Yıkım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 17:26

Ankara'nın Mamak ilçesinde müteahhidin satın aldığı arsadaki gecekondudan çıkmak istemeyen Mulla Evis (80), yıkım için gelen iş makinesi operatörü Turgut Açaç'ı pompalı tüfekle yaraladı. Tedaviye alınan operatörün durumunun iyi olduğu belirtildi. Mulla Evis ise gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Mulla Evis, müteahhit tarafından satın alınan Şahap Gürler Mahallesi Serdar Öztürk Caddesi'ndeki arsadaki gecekondudan çıkmadı. Müteahhit ile mahkemelik olan Mulla Evis, saat 14.00 sıralarında evi yıkmak için gelen ekiplere de direndi.

Evis, gecekondudan aldığı pompalı tüfekle ekiplere ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri, gecekonduyu yıkan iş makinesinin operatörü Turgut Açaç'a isabet etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Açaç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan operatörün durumunun iyi olduğu belirtildi. Mulla Evis ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Mamak#Yıkım

BAKMADAN GEÇME!