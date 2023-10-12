Gecekondusunu yıkım için gelen iş makinesi operatörünü pompalı tüfekle vurdu

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Mulla Evis, müteahhit tarafından satın alınan Şahap Gürler Mahallesi Serdar Öztürk Caddesi'ndeki arsadaki gecekondudan çıkmadı. Müteahhit ile mahkemelik olan Mulla Evis, saat 14.00 sıralarında evi yıkmak için gelen ekiplere de direndi.

Evis, gecekondudan aldığı pompalı tüfekle ekiplere ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri, gecekonduyu yıkan iş makinesinin operatörü Turgut Açaç'a isabet etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Açaç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan operatörün durumunun iyi olduğu belirtildi. Mulla Evis ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.