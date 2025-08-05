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Gecekonduda yangın... 2 kardeş yaşam mücadelesi veriyor

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#Gecekondu Yangını#İSTANBUL#Sarıyer
Gecekonduda yangın... 2 kardeş yaşam mücadelesi veriyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 07:00

İSTANBUL Sarıyer’de bulunan tek katlı bir gecekonduda dün saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evin içine dolan dumanları fark eden anne Fatma Karagöl, uykuda olan çocukları Burak Karagöl ve Bahar Karagöl’ü uyandırmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

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Çığlıklar atarak sokağa çıkan annenin yardımına komşuları koştu. Dumanların tamamen sardığı eve kimse giremedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen Karagöl kardeşleri evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı kardeşleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uykuda oldukları sırada çok fazla dumana maruz kalan Burak ve Bahar Karagöl kardeşlerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. 

 

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#Gecekondu Yangını#İSTANBUL#Sarıyer

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