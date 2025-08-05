Gecekonduda yangın... 2 kardeş yaşam mücadelesi veriyor

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Çığlıklar atarak sokağa çıkan annenin yardımına komşuları koştu. Dumanların tamamen sardığı eve kimse giremedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen Karagöl kardeşleri evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı kardeşleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uykuda oldukları sırada çok fazla dumana maruz kalan Burak ve Bahar Karagöl kardeşlerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.