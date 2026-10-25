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Gecekonduda yangın... 11 yaşındaki halil can verdi

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#İSTANBUL#Maltepe#Yangın
Gecekonduda yangın... 11 yaşındaki halil can verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 07:00

İSTANBUL Maltepe’de bulunan gecekonduda dün saat 07.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Evde bulunan Özlem Karaduman (41), Ali Karaduman (39) ve Talha Karaduman (6) yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin evde yaptığı kontrollerde 11 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karaduman çifti ile 6 yaşındaki çocukları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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#İSTANBUL#Maltepe#Yangın

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