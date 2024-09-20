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Geceden sıraya girdiler: 120 bin liralık telefon için uzun kuyruk oluştu

Güncelleme Tarihi:

#Telefon#Telefon Kuyruğu#Yeni Model Telefonlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 09:57

Ünlü cep telefonu markasının yeni modeli, Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan mağazalarda satışa sunuldu. Telefona sahip olmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde mağaza önünde sıraya girerek uzun kuyruklar oluştururken, son çıkan modelin fiyatı çeşitli özelliklerine göre 65 bin TL'den başlayıp, 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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Ünlü bir cep telefonu markasının merakla beklenen yeni modeli, Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezinde ve Kadıköy'deki mağazasında, saat 07.00'da satışa sunuldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelerek, akşam saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girmeye başlayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Telefonun güncel fiyatı ise 65 bin TL'den başlayarak, 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Geceden sıraya girdiler: 120 bin liralık telefon için uzun kuyruk oluştu

'HER SENE AYNI BU SIRAYI YAŞIYORUZ'

Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman, "Yeni model çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik. Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül' de aynı bu sırayı yaşıyoruz. Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum, Zeytinburnu'ndan buraya gece saat 23.30'dan beri sıradayım burada." diye konuştu.

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Geceden sıraya girdiler: 120 bin liralık telefon için uzun kuyruk oluştu

Geceden sıraya girdiler: 120 bin liralık telefon için uzun kuyruk oluştu

Geceden sıraya girdiler: 120 bin liralık telefon için uzun kuyruk oluştu

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#Telefon#Telefon Kuyruğu#Yeni Model Telefonlar

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