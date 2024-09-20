Geceden sıraya girdiler: 120 bin liralık telefon için uzun kuyruk oluştu

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Ünlü bir cep telefonu markasının merakla beklenen yeni modeli, Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezinde ve Kadıköy'deki mağazasında, saat 07.00'da satışa sunuldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelerek, akşam saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girmeye başlayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Telefonun güncel fiyatı ise 65 bin TL'den başlayarak, 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

'HER SENE AYNI BU SIRAYI YAŞIYORUZ'

Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman, "Yeni model çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik. Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül' de aynı bu sırayı yaşıyoruz. Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum, Zeytinburnu'ndan buraya gece saat 23.30'dan beri sıradayım burada." diye konuştu.

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