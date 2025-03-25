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Geçebileceğini sandı ama olmadı: Yaptığı hata hayattan kopardı! Onur'un öldüğü feci kaza kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Trafik Kazası#TIR
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 11:47

Avcılar'da garaja girmek için manevra yapan TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü Onur Sönmemiş (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç motosiklet sürücüsünün TIR'ın hareket ettiği sırada önüne girip tekrar şeride geçmeye çalıştığı ama TIR'ın arkasında bulunan kamyon kasasına çarptığı görüldü.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle yolda ilerleyen Onur Sönmemiş, aynı yönde ilerleyen ve garaja girmek için dönüş yapan TIR'ın yanından geçmek istedi.

Geçebileceğini sandı ama olmadı: Yaptığı hata hayattan kopardı Onurun öldüğü feci kaza kamerada

TIR şoförünün Sönmemiş'i fark etmeyerek manevrasına devam etmesi sonucu motosikletliyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Geçebileceğini sandı ama olmadı: Yaptığı hata hayattan kopardı Onurun öldüğü feci kaza kamerada

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Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise TIR şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Geçebileceğini sandı ama olmadı: Yaptığı hata hayattan kopardı Onurun öldüğü feci kaza kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Motosiklet sürücüsü Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiği kaza, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün önce garaja girmek için dönüş yapan TIR'a ardından savrularak park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptığını görülüyor.

Geçebileceğini sandı ama olmadı: Yaptığı hata hayattan kopardı Onurun öldüğü feci kaza kamerada

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#İstanbul#Trafik Kazası#TIR

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