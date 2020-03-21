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DHA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 09:22,Son Güncelleme:/

Gece yarısı ülkelerine böyle döndüler!

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Gece yarısı ülkelerine böyle döndüler!
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Türkiye'deki 60 Ukrayna vatandaşı, dünya genelinde görülen Corona Virüsü salgını nedeniyle Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limana yanaşan gemiyle ülkelerine döndü.

Corona Virüsü salgını nedeniyle Ukrayna'ya dönmek isteyen 60 Ukrayna vatandaşı, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan limana geldi.

'Vilnius' isimli gemi, saat 01.30 sıralarında Karasu Limanı’na geldi. Gemi, içindeki 73 yolcu ile 3 gemi personeli kontrolden geçirildikten sonra saat 05.00 sıralarında limana alındı.

Gece yarısı ülkelerine böyle döndüler

Saat 05.30 sıralarında ise Ukrayna’ya gitmek için limana gelen 60 yolcu, gemiye alınmaya başlandı. Gemi saat 08.00 sıralarında Odessa’ya gitmek için hareket etti.

Corona Virüsü nedeniyle Ukrayna'ya döndüler
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