MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGece yarısı şok! Büyük bir gürültüyle çöktü
GeriGündem Gece yarısı şok! Büyük bir gürültüyle çöktü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 09:02,Son Güncelleme:/

Gece yarısı şok! Büyük bir gürültüyle çöktü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gece yarısı şok! Büyük bir gürültüyle çöktü
Abone Olgoogle-news

İstanbul Pendik'te 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katındaki balkonlar çöktü. Tedbir amaçlı olarak boşaltıldığı öğrenilen binada oturan vatandaşlardan bazıları yakınlarının yanına yerleşti, bazıları da belediye tarafından otele yerleştirildi.

Batı Mahallesi Dr. Orhan Maltepe Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katlarındaki balkonlar, saat 01.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında herhangi gibi can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olay sonrası apartman sakinleri evlerinden çıkarak sokağa çıktı. İhbar üzerine, olay yerinde polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de binada incelemelerde bulundu.

Son dakika... Pendik'te 4 katlı bir binanın balkonları çöktü
daha fazla video için

Balkonları çöken bina, ekipler tarafından mühürlenirken, yanındaki bina da tedbir amaçlı olarak ekipler tarafından boşaltıldı.

Gece yarısı şok Büyük bir gürültüyle çöktü

OTELE YERLEŞTİRİLDİLER

Mühürlenen 2 binada oturan bazı vatandaşlardan bazıları yakınlarının evine giderken, bazıları da Pendik Belediyesi ekiplerince otele yerleştirildi. Binada bulunan yaşlı iki kadın ise belediye ve sağlık ekiplerince binadan indirilerek, Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

Gece yarısı şok Büyük bir gürültüyle çöktü

Binaların yıkılıp yıkılmayacağı, incelemelerin tamamlanmasından sonra netleşecek.

Gece yarısı şok Büyük bir gürültüyle çöktü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle