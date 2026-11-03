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Gece yarısı şarampole yuvarlandı! Konya'da yolcu otobüsü kazasında can pazarı: 3'ü ağır 45 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Konya Otobüs Kazası#45 Yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 08:22

Isparta-Beyşehir kara yolunda kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 40'ının durumunun hafif olduğu öğrenilen 45 yaralı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere taşındı. Ağır yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Gece yarısı şarampole yuvarlandı Konyada yolcu otobüsü kazasında can pazarı: 3ü ağır 45 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü Isparta Beyşehir kara yolunda seyir halindeyken Beyşehir’e yaklaşık 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı.

Gece yarısı şarampole yuvarlandı Konyada yolcu otobüsü kazasında can pazarı: 3ü ağır 45 yaralı

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu belirtildi. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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#Trafik Kazası#Konya Otobüs Kazası#45 Yaralı

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