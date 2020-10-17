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Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM - DHA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Gece yarısı olay! Alkollü gençler terör estirdi

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Gece yarısı olay! Alkollü gençler terör estirdi
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Kağıthane'de otomobil içinde alkol aldığı iddia edilen gençlerle mahalle sakinleri arasında yaşanan kavgada bir kişi yaralandı. Yaşanan o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Kağıthane, Gürsel Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, otomobil içerisinde bulunan gençler araçlarını park ederek alkol almaya başladı. Bunu gören mahalle sakinleri ise, gençlerden uzaklaşmalarını istedi. Mahalle sakinlerinin bu isteği karşısında tepki gösteren gençler, alkol almaya devam etti. Bir süre sonra otomobil içindeki gençlerle mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı.

Gece yarısı olay Alkollü gençler terör estirdi

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobildeki gençlerden biri bıçakla dışarı çıkarak mahalle sakinlerinin üzerine yürüdü. Yaşanan arbede sırasında bir kişi bıçaklandı.

Yaşanan o anlar ise o sırada üstgeçitte bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaşanan arbede sırasında bir kişinin bıçaklandığı olayda mahalle sakinlerinin gençlere ait olduğu öğrenilen otomobile zarar verdiği anlar da kameralara yansıdı.

Bir kişinin koşarak otomobile tekme attığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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