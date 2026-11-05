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Gece yarısı mutfakta başlayan yangın can aldı: 23 yaşındaki anne kurtarılamadı

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#İzmir Yangın#Anne Ölüm#Çocuklar Tedavi
Gece yarısı mutfakta başlayan yangın can aldı: 23 yaşındaki anne kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 16:23

İzmir’de saat 03.00 sıralarında çıkan daire yangını bir anneyi çocuklarından kopardı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında dumandan zehirlenen Dılgıran Enç hastanede hayatını kaybederken, alevlerin arasından kurtarılan iki küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

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Torbalı'nın Yemişlik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında, bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Gece yarısı mutfakta başlayan yangın can aldı: 23 yaşındaki anne kurtarılamadı

Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gece yarısı mutfakta başlayan yangın can aldı: 23 yaşındaki anne kurtarılamadı

Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen Dılgıran Enç ile oğulları Enver Enç ve Aras Enç, Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Gece yarısı mutfakta başlayan yangın can aldı: 23 yaşındaki anne kurtarılamadı

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Durumu ağır olan Dılgıran Enç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Enver ve Aras Enç kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Gece yarısı mutfakta başlayan yangın can aldı: 23 yaşındaki anne kurtarılamadı

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

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#İzmir Yangın#Anne Ölüm#Çocuklar Tedavi

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