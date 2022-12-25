Gece yarısı korku dolu anlar: Tartıştığı arkadaşlarının evine kurşun yağdırdı

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Olay, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi Şehit Bedri Şahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C.U. çarşı merkezindeki bir mekanda henüz bilinmeyen bir sebeple arkadaşlarıyla tartıştı. Bir süre sonra telefonda da devam eden tartışmanın ardından H.C.U., gece saatlerinde tabancayla kurşun yağmuruna tuttuğu evdeki 3 kişiye korku dolu anlar yaşattı. H.C.U., daha sonra yanında getirdiği tabanca mermilerinin ve 2 adette şarjörün olduğu çantayı sokağa bırakarak, olay yerinden uzaklaştı. O sırada evde bulunanlar ise şans eseri yaşanan olaydan yara almadan kurtuldu.