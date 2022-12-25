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Gece yarısı korku dolu anlar: Tartıştığı arkadaşlarının evine kurşun yağdırdı

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#Kırıkkale#Kurşun#Tabanca
Gece yarısı korku dolu anlar: Tartıştığı arkadaşlarının evine kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 03:13

Kırıkkale'de tartıştığı arkadaşlarına gece yarısı korku dolu anlar yaşatan bir kişi, kaldıkları evi tabancayla kurşun yağmuruna tuttuktan sonra polise teslim oldu.

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Olay, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi Şehit Bedri Şahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C.U. çarşı merkezindeki bir mekanda henüz bilinmeyen bir sebeple arkadaşlarıyla tartıştı. Bir süre sonra telefonda da devam eden tartışmanın ardından H.C.U., gece saatlerinde tabancayla kurşun yağmuruna tuttuğu evdeki 3 kişiye korku dolu anlar yaşattı. H.C.U., daha sonra yanında getirdiği tabanca mermilerinin ve 2 adette şarjörün olduğu çantayı sokağa bırakarak, olay yerinden uzaklaştı. O sırada evde bulunanlar ise şans eseri yaşanan olaydan yara almadan kurtuldu.

Gece yarısı korku dolu anlar: Tartıştığı arkadaşlarının evine kurşun yağdırdı


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Olay Yeri Ekiplerince yapılan çalışmada, evin içine ve dış mekana birçok mermi çekirdeğinin isabet ettiği tespit edildi. Mermi çekirdeklerinden dolayı sıkışan kapıda itfaiye ekiplerinin yardımıyla açıldı. H.C.U., olaydan bir saat sonra emniyete giderek polise teslim oldu.

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#Kırıkkale#Kurşun#Tabanca

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