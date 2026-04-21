×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gece yarısı kapı önünde kabus: İstanbul'da evine giren genç kadını taciz etti, kendini böyle savundu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Taciz#Cinsel İstismar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 10:46

Kağıthane’de iddiaya göre, evine giden İrem Nur B. (26), binaya girdiği sırada kendisini takip eden bir şüphelinin fiziksel tacizine uğradı. İrem Nur'un çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Emre B. (19) ifadesinde sadece selam verdiğini söyledi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 19 Nisan Pazar günü saat 01.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden İrem Nur B.’yi takip eden şüpheli, bina girişinde kadına fiziksel tacizde bulundu.

Gece yarısı kapı önünde kabus: İstanbulda evine giren genç kadını taciz etti, kendini böyle savundu

Yaşanan olayın ardından kadının çığlık atması üzerine binadan çıkan şüpheli koşarak kaçtı. Olayın ardından sinir krizi geçiren kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri 'Ne oldu' diyerek yardıma koştu.

Gece yarısı kapı önünde kabus: İstanbulda evine giren genç kadını taciz etti, kendini böyle savundu

Kadının ağlayarak yaşadıklarını anlatması üzerine bina sakini, yarı çıplak halde dışarı çıkarak şüpheliyi kovaladı. Bir başka bina sakini de bir süre sonra adamın yanına geldi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberin Devamı

Gece yarısı kapı önünde kabus: İstanbulda evine giren genç kadını taciz etti, kendini böyle savundu

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ 12 SAATTE YAKALADI

Olayın ardından İrem Nur B.’nin şikayeti üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için mahalledeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmada adım adım iz süren ekipler, farklı noktalardan elde edilen görüntüleri de inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

FIRINDA EKMEK YAPARKEN YAKALANDI

Devam eden çalışmalarda şüphelinin Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalıştığı belirlendi. Harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, iş yerine düzenledikleri operasyonla Emre B.’yi fırında ekmek yaparken yakaladı. Gözaltına alınan Emre B.’nin poliste daha önceden 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

'SELAM VERDİM BİR ŞEY YAPMADIM'

İfadesinde selam verdiğini başka bir şey yapmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#İstanbul#Taciz#Cinsel İstismar

BAKMADAN GEÇME!