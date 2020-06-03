Gece yarÄ±sÄ± feci kaza! 10 kiÅŸi yaralÄ±

Kaza, gece yarÄ±sÄ± Kozan-Ä°mamoÄŸlu Karayolu DeliÃ§ay KÃ¶prÃ¼sÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Ziya Tokcan (66) yÃ¶netimindeki 01 VA 172 plakalÄ± traktÃ¶r ile Ali Ocak (48) idaresindeki 44 FE 868 plakalÄ± otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerÂ ile araÃ§larda bulunan Ä°brahim G. (13), Ahmet Mulla T. (18), Ahmet T. (24), ItÄ±r K. (22), Musa G. (16), Neslihan Y. (40), Tufan Y. (14)Â ve TÃ¼rkan G. (32) yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ihbar Ã¼zerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan Ziya Tokcan, hayati tehlikesi nedeniyle Ã‡ukurova Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi BalcalÄ± Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Â

