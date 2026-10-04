Gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü! Yangına uykularında yakalandılar

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Yangın, Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı yan yolu üzerinde bulunan Değirmenci apartmanın birinci katında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken diğer yandan da evde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yanan aparmanın önünde toplanan yüzlerce kişi endişe ile evde mahsur kalanların kurtarılmasını bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, evden kurtarılan 5 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.