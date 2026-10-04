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Gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü! Yangına uykularında yakalandılar

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#Yangın#Aydın#Soruşturma
Gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü Yangına uykularında yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 05:09

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda çıkan yangına vatandaşlar hane halkı uykuda yakalanırken, yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocukların da bulunduğu evde mahsur kalanların kurtarılması için gece yarısı yüzlerce kişi binanın önüne geldi. Evin arka tarafına saklanmayı başaran 5 kişi sağ olarak kurtarıldı.

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Yangın, Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı yan yolu üzerinde bulunan Değirmenci apartmanın birinci katında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken diğer yandan da evde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yanan aparmanın önünde toplanan yüzlerce kişi endişe ile evde mahsur kalanların kurtarılmasını bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, evden kurtarılan 5 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Yangın#Aydın#Soruşturma

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