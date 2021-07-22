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Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 22.07.2021 - 07:45 | Son Güncelleme:

Gece yarısı Caddebostan'da ilginç olay! Lüks araçla kaza yapıp kaçtı

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Gece yarısı Caddebostan'da ilginç olay! Lüks araçla kaza yapıp kaçtı

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına alana savruldu. Kaza yapan sürücü olay yerinden kaçarken, lüks otomobilde hasar meydana geldi.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı, Maltepe istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YTN 07 plakalı otomobil, aşırı hızlı olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan otomobil çimenlik alanda durabildi.

Gece yarısı Caddebostanda ilginç olay Lüks araçla kaza yapıp kaçtı

Otomobilden çıkan sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada hasar gören otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

 

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