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DHA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 09:28,Son Güncelleme:

Gece yarısı böyle geldiler!

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Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen, aralarında öğrenci, bebek ve çocukların da olduğu 180 kişi, Corona Virüsü tedbirleri kapsamında Rize'deki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

Ukrayna'dan aralarında öğrenci, bebek ve çocukların da bulunduğu 180 kişi, gece yarısı uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Gece yarısı böyle geldiler

Buradaki sağlık kontrollerinin ardından kara yolu ile Rize'ye ulaştırılan 180 kişi, çanta ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından yurtlara yerleştirildi. Yurt binaları önünde polis ekipleri, önlem alırken, AFAD ve UMKE görevlileri de tedbir amaçlı bekledi.

Gece yarısı böyle geldiler

Corona Virüsü salgını tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak Türk vatandaşları, bu süresinin sona ermesiyle sağlık kontrolleri yapılarak, memleketlerine gönderilecek.

Gece yarısı böyle geldiler

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