×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gece yarısı alevler çatıyı sardı: 5 katlı binada can pazarı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa Yangın#Doktor Sadık Ahmet Caddesi#İtfaiye Müdahalesi
Gece yarısı alevler çatıyı sardı: 5 katlı binada can pazarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 07:40

Bursa, Osmangazi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında yükselen alevler itfaiyeyi harekete geçirdi. Elektrik panosunda başlayıp kısa sürede büyüyen yangında mahsur kalarak dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Küplüpınar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosunda çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gece yarısı alevler çatıyı sardı: 5 katlı binada can pazarı

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gece yarısı alevler çatıyı sardı: 5 katlı binada can pazarı

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Gözden KaçmasınAnkarada gece saatlerinde kar yağışı etkili olduAnkara'da gece saatlerinde kar yağışı etkili olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa Yangın#Doktor Sadık Ahmet Caddesi#İtfaiye Müdahalesi

BAKMADAN GEÇME!