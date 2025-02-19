Gece yalnız yürüyen kadınların güveni sarsıldı

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Yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini ‘çok güvenli’ hissedenlerin oranı yüzde 11.3’ten yüzde 7.7’ye, ‘güvenli’ hissedenlerin oranı yüzde 54.6’dan yüzde 50.9’a geriledi. Yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini ‘güvensiz’ hissedenlerin oranı yüzde 15.4’ten yüzde 19.7’ye, ‘çok güvensiz’ hissedenlerin oranı yüzde 3.5’ten yüzde 6’ya yükseldi. Kadınların yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme oranları da incelendi.

BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Buna göre gece yalnız yürürken kendini ‘çok güvenli’ hisseden kadınların oranı yüzde 8.2’den yüzde 4.7’ye, ‘güvenli’ hissedenlerin oranı yüzde 48.2’den yüzde 43’e düştü. Gece yalnız yürürken kendini ‘güvensiz’ hisseden kadınların oranı da yüzde 22.1’den yüzde 26.6’ya, ‘çok güvensiz’ hissedenlerin oranı yüzde 5.2’den yüzde 9.3’e yükseldi.

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Polis ve jandarmanın hizmetleriyle ilgili konularda memnuniyet oranları, önceki yıllara göre azaldı. Güvenlik güçlerinin olaylara zamanında müdahale ettiğini söyleyen bireylerin oranı 2023 yılında yüzde 70.1 iken 2024’te bu oran yüzde 67.1’e geriledi. Güvenlik güçlerinin vatandaşlara davranışlarından memnun olanların oranı 2023’te yüzde 73.3 iken 2024 yılında yüzde 68.9’a düştü.