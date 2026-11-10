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Gece sokakta gözcülük, emniyette "Tanımıyorum" oyunu: Komşu çocuklarını hırsızlığa sürükledi

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#Adana Çukurova#Hırsızlık#Gözcülük
Gece sokakta gözcülük, emniyette Tanımıyorum oyunu: Komşu çocuklarını hırsızlığa sürükledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 10:06

Adana'nın Çukurova ilçesinde 19 yaşındaki Fatih G., yönlendirdiği komşusunun çocukları R.B. (16) ve D.K. (15) ile birlikte bir apartmandaki kilitli motosikleti çaldı. Çocuklar hırsızlık yaparken sokakta gözcülük yaptığı belirlenen Fatih G.'nin polisteki "Çaldıklarını gördüm ama kim olduklarını bilmiyorum" savunması tutuklanmasını engellemedi; olayla ilgili 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

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Olay, 26 Ekim’de saat 03.30 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şüpheli R.B. ile D.K. kapısı açık olan apartmana girip, içeride kilitli duran Y.S.’nin motosikletini düz kontak yaparak, çalıştırdı. Motosikletle apartmandan çıkan şüpheliler, daha sonra kayıplara karıştı.

Gece sokakta gözcülük, emniyette Tanımıyorum oyunu: Komşu çocuklarını hırsızlığa sürükledi

Şüphelilerin, hırsızlığın ardından bölgeden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletini yerinde bulamayan Y.S.’nin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Gece sokakta gözcülük, emniyette Tanımıyorum oyunu: Komşu çocuklarını hırsızlığa sürükledi

SOKAKTA GÖZCÜLÜK YAPMIŞ

Bölgede ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin motosikleti çaldığı sırada Fatih G. ve R.K.’nin de sokakta gözcülük yaptığını belirledi. Adresleri belirlenen 4 şüpheli, polisin yaptığı baskında gözaltına alındı.

Gece sokakta gözcülük, emniyette Tanımıyorum oyunu: Komşu çocuklarını hırsızlığa sürükledi

Fatih G.’nin, komşularının çocukları olduğu öğrenilen 3 şüpheliyi yönlendirdiği belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Fatih G., ifadesinde, “Motosikleti çaldıklarını gördüm ancak sonrasında nereye gittiklerini bilmiyorum. Benim olayla bir ilgim yok, kim olduklarını bilmiyorum” dedi.

Gece sokakta gözcülük, emniyette Tanımıyorum oyunu: Komşu çocuklarını hırsızlığa sürükledi

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih G., R.B., D.K. ile R.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerin yaşadığı sokakta bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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#Adana Çukurova#Hırsızlık#Gözcülük

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