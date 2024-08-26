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Gece saatindeki düğünle çevreyi rahatsız ettiler, uyarı için gelen 5 polisi yaraladılar

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#Adapazarı#Sakarya#Düğün
Gece saatindeki düğünle çevreyi rahatsız ettiler, uyarı için gelen 5 polisi yaraladılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 13:52

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerine kadar devam eden ve bitirilmeyen düğüne uyarı için giden polisler saldırıya uğradı. Olayda 5 polis yaralanırken 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi’nde meydana gelen olayda, gece saatlerine kadar devam eden ve rahatsızlık oluşturan düğün polis ekiplerine şikayet edildi. Düğünün sonlandırılması gerektiği uyarısında bulunan polis ekipleri ile düğündekiler arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada Y.C., H.K., E.T., E.Ö. ve C.D. isimli polis memurları darp edilerek hafif şekilde yaralandı. Polis memurlarının durumu merkeze bildirmesi üzerine olay yerine takviye ekipler gönderildi. Düğün sahibi İ.H. (44) ile birlikte K.G. (25), S.Y. (27) ve A.B.(30) isimli toplam dört kişi polis memuruna mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Adapazarı#Sakarya#Düğün

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