Gece kuşları erken ölebilir

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Gece kuşları için kötü haber. Merkezi Helsinki’de bulunan Finlandiya İş Sağlığı Enstitüsü bünyesinde yapılan bir araştırmada, geç yatıp geç kalkmayı tercih eden insanların, erken yatıp erken uyanan insanlara göre daha erken hayatlarını kaybedebileceği ortaya çıktı. Chronobiology International dergisinde yayınlanan makalede 8 bin 728 kişi üzerinde yapılan araştırma ile gece kuşu olmanın ölüm riskini yüzde 9 artırdığı belirtildi. Uyku uzmanı Dr. Bhanu Prakash Kolla, “Gece kuşlarının daha fazla içki içtiklerini, alkol kullanım bozukluğu yaşadıklarını ve ayrıca tütün dahil diğer maddeleri kullanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu uzun zamandır biliyoruz” ifadesini kullanarak geç uyuyup geç uyananların kötü alışkanlıklarının daha fazla olduğunu vurguladı.

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HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

2018’de de İngiltere’de Surrey Üniversitesi’nde 430 binden fazla kişiyle 6.5 yıl boyunca benzer bir araştırma yapılmış, gece geç saatlere kadar oturup sabahları yataktan zor kalkanların, güneş batınca yatıp doğunca uyananlara göre ölüm riskinin yüzde 10 daha fazla olduğu ortaya çıkarılmıştı. Gece kuşlarının ayrıca psikolojik sorunlar, şeker hastalığı, karın ve nefes sorunları gibi rahatsızlıklara yakalanma ihtimalinin daha fazla olduğu belirtilmişti.

ERKEN KALKAN DAHA AKTİF

Diğer yandan uzmanlar, erken kalkanların enerji için karbonhidratlardan ziyade yağ yaktıklarını söylerken böylece birçok hastalık riskinin azaldığını belirtiyor. Bunun yanında biliminsanları, erken kalkanların okulda daha iyi performans gösterme eğiliminde olduklarını ayrıca gün boyunca daha aktif olduklarını ve bu durumun, araştırmaların neden erkenci kuşların kardiyovasküler hastalık riskinin daha az olduğunu bulduğunu kısmen açıklayabileceğini söylüyor.