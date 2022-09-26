Gece kulübünde önce dayak sonra çatışma

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MESUT B., Recep Ç. ve İnci Cennet E. 8 Eylül 2022 akşamı Ortaköy’deki Ruby isimli restoran, bar ve gece kulübü olan mekâna gitti. Mekânının özel güvenlikçileri, 3 kişiyi içeri almayınca aralarında tartışma başladı. Gruptan biri özel güvenlikçiye kafa attı. Bunun üzerine yaklaşık 10 güvenlikçi 3 kişiyi yumruk, tekme ve sopalarla bayıltana kadar dövdü.

Güvenliklerin bazıları arkadaşlarını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövmeye devam etti. O anları güvenlik kameraları böyle kaydetti.

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ÇATIŞMA DA ÇIKTI

Feci dayağın ardından aynı gece saat 02.50 sıralarında 2 motosikletle Ruby’nin önüne gelen silahlı 4 kişi, özel güvenliklere ateş açtı. Güvenliklerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada, motosikletle gelen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. ve karşı gruptan silah kullanan güvenlik görevlisi Zeki P. hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis, olaya karıştığı tespit edilen 2 gruptan 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.’nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlendi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmada, motosikletle saldırıyı düzenleyen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç., Süleyman C. ile karşı gruptan silah kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklandı. Güvenlik görevlilerinden Mesut G.’ye ise ev hapsi verildi. Yaşanan ilk dayak olayı ile ilgili güvenlikler tarafından darp edilerek dayak yiyen Mesut E. ile İnci Cennet E.’nin, önceki gece Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mağdur olarak ifadeleri alındı. Mesut E. ve İnci Cennet E. dayak olayından dolayı güvenlik görevlilerinden şikâyetçi oldu. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Ferhat A. gözaltına alındı.