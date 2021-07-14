Gece kulübünde dayak

Kulübün kapısında bekleyen güvenlik görevlileri, aşırı alkollü oldukları gerekçesiyle kadınları içeriye almak istemedi. Bunun üzerine kadınlar, güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı.

PARMAĞINI ISIRIP KOPARDI

Görevliler, tekme ve yumrukla kendilerine saldıran kadınları tutup dışarıya çıkarttı. Bu sırada kadınlardan biri, güvenlik görevlisinin yüzük parmağını ısırarak kopardı. Kadınları uzaklaştırmaya çalışan görevli, parmağının koptuğunu fark etti. Bunun üzerine görevliler kadınları saçlarından tutup savurdu, döverek uzaklaştırdı. Görevliler, buldukları parmak parçasıyla birlikte, arkadaşlarını Taksim İlkyardım Hastanesi’ne götürdü. Gözaltına alınan 3 kadın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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