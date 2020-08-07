Gece kulübü kavgasında şok detaylar! Düğününe katıldığı patronunu dövdü, videoya çekti...

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçen 7 Temmuz’da yaptıkları operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 3 gün süren emniyet sorguları sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan ifadelerde ise ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre darp olayı geçen 21 Kasım gecesi yaşandı. Beylikdüzü’nde bulunan R. Clup isimli gece kulübünün sahibi Ferhat Kanlıdağ feci şekilde darp edildi. Şüpheli ifadelerine göre Kanlıdağ’ı darp eden isim Sina Ghalichi oldu. Darp esnasında çekilen bir görüntü de Ghalichi’nin, yüzü kanlar içinde yere çökmüş haldeki Kanlıdağ’ı darp ettiği görülüyor.



DARP ETTİM YAĞMALAMADIM



Darp esnasında sık sık “Malına sahip çık” yönündeki sözleri kayda yansıyan Ghalichi’nin, Kanlıdağ’ı, kendilerini sahipsiz bırakmakla suçladığı belirtildi. İfadesinde Kanlıdağ’ı darp ettiğini belirten Ghalichi “Ferhat’ı darp ettim; fakat kesinlikle gasp etmedim. Bıçaklamadım. Kendisine eziyet etmedim. Herhangi bir evrak imzalatmaya çalışmadım” dedi.

‘BİZE SAHİP ÇIKMADIN’ DAYAĞI



Edinilen bilgilere göre, uzun bir süredir ailecek görüşen Ghalichi ve Kanlıdağ arasındaki husumetin gerisinde ise, çalıştıkları gece kulübüne yönelik ‘Dumanlar Grubu’ olarak anılan suç örgütünün yaptığı baskılar yer aldı. Kulübün güvenliğini sağlayan kişiler Kanlıdağ’ın kendilerini yalnız bıraktığını, baskı uygulayan grup ile kendilerinin karşı karşıya geldiğini belirtti. Ghalichi, darp esnasında da Kanlıdağ’ı kendilerine sahip çıkmadığını belirterek “Ben sana kardeşlik yaptım sen bana abilik yapmadın; beni sattın” dediği duyuluyor.



MÜDÜRE SİLAH ÇEKTİ



Şüpheli ifadelerine göre dakikalarca darp edilen Kanlıdağ’ın durumundan endişe ederek olay yerine giden ablası Tuğba Kanlıdağ I. ile, 2’inci sınıf emniyet müdürü eşi Emin I. da gece kulübüne gitti. İfadelere göre, abla Kanlıdağ’ın tepki gösterdiği Ghalichi ile emniyet müdürü Emin I. da karşı karşıya gelerek birbirlerine silah çekti. Bu esnada, araya diğer şüphelilerin girmesi ile gerginlik yatıştı ve taraflar olay yerinden uzaklaştı.



KULÜBE GİDEN TUTUKLANDI



Soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan isimler arasında Ghalichi’nin kayınbiraderi Polat Ç. de yer aldı. Bakırköy Belediyesi’nde şoför olarak çalışan Polat Ç. ifadesinde, darp olayı ile ilgisinin olmadığını söyledi. Ç. ifadesinde, olayın yaşandığı gece kulübüne, eniştesinden, otomobilin anahtarını almak için gittiğini öne sürdü. Bakırköy’den, Beylikdüzü’ndeki kulübe gitmek için Polat Ç.’ye eşlik eden Hamdi Y. de tutuklananlar arasında yer aldı. Tutuklanan diğer 5 ismin de kulüpte güvenlik görevlisi ve garson olarak çalıştıkları belirlendi.

EŞİNİ DE YARALAMIŞ



Öte yandan, 2013 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan İSMEK’te, fitnes antrenörü ve vücut geliştirme hocası olarak çalışan Sina Ghalichi’nin, kurum ile olan sözleşmesi de geçen hafta feshedildi. İBB iştiraki İSPER İstanbul Personel Yönetim AŞ’den Ghalichi’nin adresine gönderilen yazıda, iş disiplinine aykırı hareket ettiği gerekçesi ile sözleşmenin feshedildiği bildirildi. Dünya vücut geliştirme şampiyonluğu da olan Ghalichi ifadesinde, 2021 Avrupa şampiyonasına katılmaya hazırlandığını belirtti. Ghalichi, kulüpteki darp olayından 3 gün sonra eşi Yeliz Ç.’ye yönelik silahlı saldırı ile gündeme gelmişti.