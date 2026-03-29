‘Gece hayatım yok hiç uyuşturucu kullanmadım’

Güncelleme Tarihi:

#Hande Erçel#Uyuşturucu Soruşturması#Bebek Oteli
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 07:00

ÜNLÜLERE yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı.

Erçel ifadesinde, dosyada adı geçen çeşitli mekânlarda yalnızca Bebek Oteli’nin restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittiğini belirterek, “Onun haricinde gece hayatım yoktur. Genelde işlerimin yoğunluğundan dolayı herhangi bir gece hayatım yoktur. Basında çıkan ve belli işinsanlarının düzenlediği iddia edilen hiç bir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç bir şekilde davet dahi almadım” dedi.

‘YAŞANTIMA HEP DİKKAT ETTİM’

Hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen Erçel, “Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabancı’nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

 

BAKMADAN GEÇME!