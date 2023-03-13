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Gece gündüze döndü! Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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#Kahramanmaraş#Deprem#Afad
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 17:37

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O anlarda gecenin adeta gündüze döndüğü ve bir binanın çökme anı da yer aldı.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem 11 ilde büyük yıkıma, on binlerce de can kaybına neden oldu.

Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkoğlu ilçesinde farklı noktalarda güvenlik kameralarına yansıyan ve yeni ortaya çıkan görüntüler yaşanan felaketi bir kez daha gözler önüne serdi.

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Görüntülerde gökyüzünde yaşanan ışık patlamalarıyla gecenin gündüze dönmesi dikkat çekerken, sarsıntıya dayanamayan bir apartmanın yıkılması da yansıdı.

Gece gündüze döndü Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

DEPREMİN VURDUĞU MALATYA'DA DUYGULANDIRAN DUVAR YAZILARI

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Depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da yaşayanlar, kentte artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle il dışına çıktı.

Gece gündüze döndü Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kentten ayrılanlar, terk etmek zorunda kaldıkları evlerinin duvarlarına sprey boyayla 'Malatya'yı terk etme', 'Geri döneceğiz', 'Her şey güzel olacak, gitmedik, buradayız', 'Seninleyiz Malatya', 'Umut dolu yarınlar', 'Bizi hasret saracak', 'Konuşacak çok şey var ama konuşacak kimse kalmadı' yazdı.

Gece gündüze döndü Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yıkılan veya ağır hasar alan binaların duvarlarındaki yazılar, görenleri duygulandırdı. Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)

Gece gündüze döndü Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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#Kahramanmaraş#Deprem#Afad

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