Gece gündüz ateş altındalar... Ölenlerden 1500’ü çocuk

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HAMAS’ın 7 Ekim’de İsrail’e yaptığı baskının ardından Gazze’de Hamas ile birlikte 2 milyondan fazla sivili de hedef alan İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurmaya devam ediyor. Salı günü 141 yıldır hizmet veren Gazze’nin en eski hastanesi el-Ehli Baptist Hastanesi’ni füzelerle yerle bir ederek 500’e yakın insanın ölümüne yol açan İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki birçok yerleşim yerini havadan, karadan ve denizden vurmayı sürdürmesi ölü sayısını da arttırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın aktardığı rakamlara göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 785’e yükseldi. Ölenlerin 1524’ünün çocuk, 1000’inin kadın, 120’sinin de yaşlı olduğu ifade edildi. İsrail’in Batı Şeria’daki saldırılarında ise en az 72 Filistinli öldürüldü.

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Ateş altındaki Gazze’de minicik bedenler kurtarılmayı bekliyor. İsrail’in hava saldırısında yaralanan bir Filistinli çocuk, sağlık görevlileri tarafından hastaneye yetiştirilirken...

İSRAİL’DE 1400 KİŞİ ÖLDÜ

Hamas saldırıları sonucunda ise 1400 İsrailli’nin hayatını kaybettiği açıklandı. Öte yandan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda haber takibi yapan 17 gazetecinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. CPJ’ye göre öldürülen gazetecilerin 13’ü Filistinli, 3’ü İsrailli ve 1’i Lübnanlı. Çatışmalarda 8 gazeteci yaralandı. Ayrıca 3 gazetecinin kayıp olduğu bildirildi.

İsrail’in saldırısında en çok çocuklar öldü. Saldırının 13’üncü gününde ölen çocuk sayısı 1524’ü buldu.

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İsrail füzeleri BM tarafından idare edilen 2 okulu da hedef aldı. Aralarında çocukların da olduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

SİVİLLERİN SIĞINDIĞI BM OKULU DA VURULDU

İSRAİL, hastanenin ardından şimdi de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yönetilen ve sivillerin sığındığı okulları vurmaya başladı. Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki Magazi Mülteci Kampı’nda bulunan ve Han Yunus şehrinde BM tarafından idare edilen iki okul İsrail füzelerinin hedefi oldu. İki saldırıda aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaşamını yitirirken yüzden fazla kişi de yaralandı. İsrail dün akşam kilise de hedef aldı. İsrail’in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi’nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi’ne düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü duyuruldu. Tarihi kililiseye yerinden edilen yüzlerce Filistinli sığınmıştı.

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İSRAİL: 203 REHİNE HAMAS’IN ELİNDE

- İsrail Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Hamas tarafından esir alınan İsraillilerin sayısı, 30’u çocuk 203 kişi. 100 kişi de kayıp. Rehineler hakkında bilgi toplamak için Gazze Şeridi’ne ikinci defa nokta operasyonu düzenlendiği belirtildi.