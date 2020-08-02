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Burcu MUTLU - DHA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 10:25,Son Güncelleme:

Gece denize girmişlerdi... Faciayla sonuçlandı!

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Gece denize girmişlerdi... Faciayla sonuçlandı!
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Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde arkadaşlarıyla gece saatlerinde denize giren Muhammed Uzer (17) boğuldu.

Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki plaja Muhammed Uzer ve 2 arkadaşı, saat 03.00 sıralarında gitti.

Burada denize giren gençlerden Muhammed Uzer, suyun içinde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, genci sudan çıkararak durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Uzer'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Uzer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammed Uzer'in cenazesinin bugün Konya'daki Akcami'de saat 10.00'da kılınacak namazın ardından Araplar Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

 

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