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Gece bekçisi tartışma sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti

#Manisa#Şehzadeler#Bekçi
Gece bekçisi tartışma sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde restorasyon çalışması başlatılan Fetih Mescidi'nin gece bekçisi, bir kişiyle tartıştıktan sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gece bekçisi Zübeyir İlter'in tartışma yaşadığı M.K. ise gözaltına alındı.

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Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi Bayrak Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restorasyon çalışmaları devam eden Fetih Mescidinin gece bekçisi Zübeyir İlter (50), Fetih Mescidinin önüne gelerek alkol aldığı iddia edilen M.K. ile tartıştı. Dün göreve başladığı öğrenilen İlter, M.K. ile 1 kadın 1 erkek arkadaşına mescit önüne çıkmalarına izin vermeyince aralarında tartışma çıktı.

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M.K. ile İlter arasında başlayan tartışma kısa süreliği bir arbedeye dönüşünce İlter fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalp masajı yapılarak, hayata döndürülen İlter, kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
M.K. ve yanındaki 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma devam ederken M.K.'nın işlemleri sürüyor.

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#Manisa#Şehzadeler#Bekçi

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