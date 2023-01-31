Gece avcılarına 31 bin lira ceza

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Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ve Gölova Jandarma Komutanlığı Personelleri Gölova ve Akıncılar ilçeleri genel avlağında denetime çıktı. Yapılan denetimde gece avı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların avda kullandığı 1 adet Opel marka araca, 1 adet av tüfeği, 1 adet el projektörü ve 2 adet avlanmış yaban tavşanına el konuldu. Aynı zamanda şahıslara 28 bin 455 lira idari para cezası ve 2 bin 800 lira tazminat cezası olmak üzere toplamda 31 bin 255 lira ceza uygulandı.