TÜRK MÜZİĞİ DİNLEMEYEN NESİL

“Önümde MAK araştırma şirketinin bir araştırması var. ‘Türkiye Geneli Gençlik Araştırması.’ 18-29 yaş arası gençlere ‘En sevdiğiniz müzik türü hangisidir?’ diye soruluyor. Pop müzik diyenler birinci sırada çıkıyor, oranı yüzde 26.5. Hip hop, rap müzik diyenler yüzde 23.9, rock müzik diyenler yüzde 18.4, arabesk diyenler 11.5, klasik diyenler 7.6, diğer diyenler 12.1. Arabeski ne kadar Türk müziği olarak sayarız, onu bilmiyoruz; yani bu sıralamada Türk müziği yok. Bu herhalde bir sorun. ‘Diğer’in içerisinde veya ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Belki de Hint müziği bizim Türk müziğinden, Türk halk müziğinden daha fazla tutuluyor da olabilir. Bu konular önemli konulardır; müziğimizi sevdirmek, gençlerimize kültürümüzü tanıtmak önemli hususlar. Bunlarla yeteri kadar ilgilenildiğini işin doğrusu düşünmüyorum. Türk müziği dinlemeyen bir genç neslimiz var.

AMERİKA’DA YARISINI BİLE GÖREMEZSİNİZ

Bazı ülkeler tamam, bizden daha da serbest olabilir ancak Müslüman olmayan birçok ülke dahi kendi ailesini, kendi kültürünü korumak açısından dizilerde, filmlerde çok daha hassas davranıyor. Amerika’da filan bizdeki filmlerdeki bir kısım o karelerin yarısını bile göremezsiniz. Buralarda özellikle bunlar böyle; işte çocukların, herkesin de ayakta olduğu saatlerde gösterilen filmler konusunda biraz daha dikkatli olunması gerektiği... RTÜK siyasi konularda gösterdiği hassasiyeti, hükümete yapılan eleştiriler konusunda gösterdiği hassasiyetin yüzde 1’ini Türk ahlakına, Türk töresine göstermiyor bana göre.

Toplum olarak da geç yatıyoruz, geç kalkıyoruz. Bunun bir nedeni de herhâlde gece 12’den sonra çok cazip tartışma programlarının televizyonlarda olması. Saat 01.00’de, 02.00’de de bitiyor. Belki bunları da 00.00’dan sonraya sarkıtmamak lazım. Toplum olarak erken yatıp erken kalkıp işimiz gücümüzle ilgilenmemiz gerekiyor. Bunların da önemli hususlar olduğunu düşünüyorum."