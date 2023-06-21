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Geç müdahale etmiş

Güncelleme Tarihi:

#Ayşe Özgecan Usta#Bartu Can Akkışla#Zonguldak
Geç müdahale etmiş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 07:00

2 yıl önce sevgilisi Bartu Can Akkışla’ya ait 8’inci kattaki dairenin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Akkışla’nın olaya müdahale etmek için geç kaldığı belirtildi.

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Ayşe Özgecan Usta (28), 5 Şubat 2021’de Ankara’dan Zonguldak’ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla’nın (35) yanına gitti. İddiaya göre, ikili arasında Usta’nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla’nın olumsuz yanıt vermesiyle tartışma çıktı. Bir süre sonra Usta, 8’inci kattaki dairenin terasından düşerek yaşamını yitirdi. Gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Akkışla hakkında intiharı engellemediği gerekçesiyle ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Akkışla’nın ev hapsi, adli kontrol şartına çevrildi.

Geç müdahale etmiş
Hâkim, Bartu Can Akkışla hakkında ‘hürriyetten yoksun kılma’ suçundan soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunulmasına da karar verdi.

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‘CİDDİYE ALMADI’

Zonguldak 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilen davada olay yeri keşif raporu okundu. Sanığın, olaya müdahale etmek için bir süre geç kaldığının belirtildiği raporda, evlilik tartışmasından sonra Usta’nın “Kendimi atacağım” diyerek balkona yöneldiği korkuluklardan yüzü binaya dönük şekilde sarktığı ve korkulukları kavrayamayıp parmaklarıyla mermere tutunduktan bir süre sonra sanığın gelerek çekmeye çalıştığı ancak Usta’nın boyu ve ağırlığı nedeniyle çekemediği ifade edildi. Raporda “Akkışla’nın, Usta’nın psikolojik sorunları olduğunu bilmesine rağmen ‘Kendimi atacağım’ şeklindeki ikazını ciddiye almadığı, bunun sonucunda müdahalede geç kaldığı, gecikme sebebiyle olayın meydana gelmesini engellemediği tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi. 

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#Ayşe Özgecan Usta#Bartu Can Akkışla#Zonguldak

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