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Geç kalınca sınava alınmadı, 'İşim vardı' dedi

#Sınav#Adana#YKS

Adana'da Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalıp, sınava alınmayınca yetkililerle tartışan Nardan Bedircan (20), "Neden geç kaldın?" sorusuna "İşim vardı" yanıtını verdi. 

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Kentte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT'ye girecek adaylar, salona ulaşmak için sabah erken saatlerde okul önlerine geldi. Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda da adaylar, salonlara girerken, aileleri heyecanla bekleyip, dua etti. Sınava giriş için kapılar kapandıktan sonra 10.13'te okula gelen Nardan Bedircan, "Ben 10.15'te direkt sınava giriş yapılacak sandım. O zaman neden 10.15 yazıyor? Geçemez miyim? Lütfen izin verin" diyerek yetkililerle tartıştı.

Geç kalınca sınava alınmadı, İşim vardı dedi

Okul müdürü İsmail Karaoğlu ise "Sınav 10.15'te başlıyor ama sınava girmen için kaçta okulda olman gerektiği evrakında yazıyor" diyerek sınava alamayacağını söyledi.

Yakınları ile birlikte tekrar okul önüne gelen Nardan Bedircan, bu kez polis memurlarını ikna etmeye çalıştı. "Neden geç kaldın?" sorusuna "İşim vardı" yanıtını veren Bedircan, yetkililere yaptığı ısrara sonuç alamayınca okul önünden ayrıldı.

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#Sınav#Adana#YKS

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