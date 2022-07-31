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Geç kaldığı KPSS'ye giremedi, sözleri şaşırttı: Burada öyle bir şey yazmıyor

#KPSS#Sınav#Okul
Geç kaldığı KPSSye giremedi, sözleri şaşırttı: Burada öyle bir şey yazmıyor

Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de KPSS heyecanı yaşandı. Geç geldiği için ikinci oturuma alınmayan aday, görevlilere elindeki kağıdı gösterip, "Burada öyle bir şey yazmıyor" dedi.

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Kocaeli’de KPSS'ye giren adaylar sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Sınava İzmit Mesleki ve Teknik Lisesinde giren adaylar, sabah 10.15’de yapılan ilk oturumun ardından saat 14.45’te başlayan ikinci oturum için tekrar merkeze geldi. 14.30’da kapanan kapının ardından 14.32’de gelen aday ise sınava alınmadı. Sınava geç geldiği için alınmayan vatandaş görevlilere kağıdını göstererek, "Burada öyle bir şey yazmıyor" dedi.

Eşini sınava getiren Ferhat Yanci de, "Eşimi sınava getirdim. İnşallah bu sene doğru tercihlerle geçer. Türkiye’nin neresi olduğu hiç önemli değil. Bütün topraklar bizim topraklarımız. Nasip olursa sınıf öğretmenliği için girdi. Hayırlısıyla bekliyoruz" dedi.

Feyyaz Sarıgül ise, "Eşim üç dönemdir giriyor. Bu dönem de iyi hazırlandı. Yaklaşık 5-6 aydan beri hazırlanıyor. İnşallah iyi geçecek. Sınava geç kalanlar oldu az önce. Onlara da sağlık olsun diyelim" diye konuştu.

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#KPSS#Sınav#Okul

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