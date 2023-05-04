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Gebze'de PKK/KCK operasyonu... HDP ilçe başkanı ve 5 kişi tutuklandı

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#Kocaeli#Gebze#Terör
Gebzede PKK/KCK operasyonu... HDP ilçe başkanı ve 5 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 16:52

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, HDP ilçe başkanı Ömer Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak, dün sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Yıldız'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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#Kocaeli#Gebze#Terör

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