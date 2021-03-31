Gebze’de palet fabrikasında yangın! Küle döndü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasının depolama alanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, fabrikanın bahçesinde depolanan paletler küle döndü.
Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasının depolama alanında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, fabrikanın bahçesinde depolanan paletler küle döndü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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