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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 02:03 | Son Güncelleme:

Gebze’de mobilya atölyesi yandı

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Gebze’de mobilya atölyesi yandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında atölye hasar gördü.

Gece saatlerinde Gebze Arapçeşme Mahallesi Şehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında atölye hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

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