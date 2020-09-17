Gebze'de koronavirüs denetimi

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, görevlilerle birlikte denetimlere katıldı. Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, vatandaşlara ve esnafa maske ve mesafe kuralını hatırlatarak, virüs salgınıyla mücadelede tedbirin önemine değindi. Maske takan vatandaşlara duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, talep ve şikayetleri de dinledi.