Gebze’de hayvan katliamı

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Katliamı barınağa gelen hayvanseverler ortaya çıkardı. Ölü hayvanlar içerisinde yavru kedi ve köpeklerin de olduğu görüldü. Bazı poşetlerin içinde iğnelerin olması dikkat çekti. Kayıtlarda bir kişinin, “Daha yeni öldürülmüş, ilaçlar içinde” dediği duyuldu. Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, poşetlerin içerisindeki ilaç şişeleriyle ilgili verdiği bilgide, “İlk belirlemelere göre görüntülerdeki ilaç şişelerinin anestezi ilaçları olduğu anlaşılıyor. 3-4 yıl önce de benzer bir tablo yaşandı. Transfer işlemi öncesi böyle bir şey yaptıklarını düşünüyoruz. Verilen bu anestezi ilaçlarıyla ölümle sonuçlanma normal değil. Teknik inceleme devam ediyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de bölgeye giderek olaya tepki gösterdi.

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VEKİL OTURMA EYLEMİ YAPTI

Savcı gelene kadar hayvanseverlerle birlikte oturma eylemi yapan Özdemir, “Bu vahşetin sorumluları kadar, görüp de ses çıkartmayanlar, duyup da konuşmayanlar da suçlu” dedi.

Hayvanseverler, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söylerken, Gebze Belediyesi yetkilileri olaydan kendilerinin haberlerinin olmadığını iletti. Kocaeli Valiliği ise olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.