Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek? Gebze elektrik kesintisi
Gebze elektrik arıza birimi aracılığıyla elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Sanayi bölgesi olan Gebze'de elektrik kesintisi ile birlikte pek çok işletme ve konut sahibi, Gebze elektrik arıza birimine ulaşmak üzere internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte bazı detaylar
Gebze elektrik kesintisi hakkında herhangi bir bilgi vermeyen dağıtıcı kuruluş, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayımladı. Gebze'deki mevcut kesintinin arıza nedeniyle oluşması nedeniyle kısa süre içerisinde çözümlenmesi bekleniyor. İşte, Gebze'de elektrik kesintisi hakkında detaylar
Bazı vatandaşların sosyal medya üzerinden kesinti hakkında bilgi talep etmesi üzerine dağıtıcı kuruluş "Ekiplerimiz tarafından müdahale sağlanarak bölgenin tamamına enerji verilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz." ifadesinde bulundu.
Yarın itibariyle meydana gelecek olan kesintiler ise şu şekilde;
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