Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek? Gebze elektrik kesintisi

Gebze elektrik kesintisi hakkında herhangi bir bilgi vermeyen dağıtıcı kuruluş, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayımladı. Gebze'deki mevcut kesintinin arıza nedeniyle oluşması nedeniyle kısa süre içerisinde çözümlenmesi bekleniyor. İşte, Gebze'de elektrik kesintisi hakkında detaylar

Bazı vatandaşların sosyal medya üzerinden kesinti hakkında bilgi talep etmesi üzerine dağıtıcı kuruluş "Ekiplerimiz tarafından müdahale sağlanarak bölgenin tamamına enerji verilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz." ifadesinde bulundu.

Yarın itibariyle meydana gelecek olan kesintiler ise şu şekilde;