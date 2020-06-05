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Haber Giriş: 05.06.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek? Gebze elektrik kesintisi

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Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek? Gebze elektrik kesintisi
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Gebze elektrik arıza birimi aracılığıyla elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Sanayi bölgesi olan Gebze'de elektrik kesintisi ile birlikte pek çok işletme ve konut sahibi, Gebze elektrik arıza birimine ulaşmak üzere internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte bazı detaylar

Gebze elektrik kesintisi hakkında herhangi bir bilgi vermeyen dağıtıcı kuruluş, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayımladı. Gebze'deki mevcut kesintinin arıza nedeniyle oluşması nedeniyle kısa süre içerisinde çözümlenmesi bekleniyor. İşte, Gebze'de elektrik kesintisi hakkında detaylar

Bazı vatandaşların sosyal medya üzerinden kesinti hakkında bilgi talep etmesi üzerine dağıtıcı kuruluş "Ekiplerimiz tarafından müdahale sağlanarak bölgenin tamamına enerji verilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz." ifadesinde bulundu.

Yarın itibariyle meydana gelecek olan kesintiler ise şu şekilde;

11076GEBZEGEBZE MERKEZ07/06/202009:0015:00EKONOMİK ÖMRÜ BİTEN ŞEBEKENİN YENİLENMESİKÖŞKLÜ MAH. , 529/2. SK. 555/2. SK. 556. SK. 556/1. SK. 556/2. SK. 556/3. SK. 558. SK. TOPÇULAR CD. TR10376 E KOLU
11078GEBZEDARICA07/06/202007:0010:00ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYABİLMEK ADINA YAPILAN ÇALIŞMACAMİ MAH. , AKARCA SK. AZİME SK. BASRİ SK. EGE SK. GENCER SK. GÖKÇE SK. GÜLNAZ SK. GÜN SK. KAPLAN CD. MÜJGAN SK. MİSAFİR SK. NİLÜFER SK. NİVAL SK. ORK...
11080GEBZEDİLOVASI07/06/202009:0010:003. ŞAHIS CAMPER AÇMA ÇALIŞMASIAHATLI KÖYÜ , AŞIR SK. KAYABAŞI SK. TEZCAN SK. AHATLI MAH. , 3121. SK 3122. SK 3123. SK 3124. SK 3125. SK 3126. SK KAYABAŞI SK. TEZCAN SK. BALÇIK KÖYÜ...
11081GEBZEDİLOVASI07/06/202009:0015:00ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYABİLME ADINA YAPILAN ÇALIŞMAKÖSELER KÖYÜ , GÜLTEPE SK. KUYUBAŞI SK. ŞÜKÜRTEPE SK. KÖSELER MAH. , 11. SK. 14. SK. 16. SK. 4. CD. 5. CD. 6. CD. 9. SK. GÜLTEPE SK. KUYUBAŞI SK. ÇERK...
11082GEBZEDİLOVASI07/06/202014:0015:003. ŞAHIS CAMPER KAPAMA ÇALIŞMASIAHATLI KÖYÜ , AŞIR SK. KAYABAŞI SK. TEZCAN SK. AHATLI MAH. , 3121. SK 3122. SK 3123. SK 3124. SK 3125. SK 3126. SK KAYABAŞI SK. TEZCAN SK. BALÇIK KÖYÜ...
11077GEBZEGEBZE MERKEZ06/06/202009:0015:00EKONOMİK ÖMRÜ BİTEN ŞEBEKENİN YENİLENMESİKARGALI KÖYÜ , BAĞ SK. CEBELİ SK. DEĞİRMENCİ SK. KARGALI CD. MUTLU SK. OKUL SK. OLU
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