MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGebze'de elektrikler ne zaman gelecek? 5 Eylül Gebze elektrik kesintisi bilgileri
GeriGündem Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek? 5 Eylül Gebze elektrik kesintisi bilgileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 05.09.2020 - 09:31 | Son Güncelleme:

Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek? 5 Eylül Gebze elektrik kesintisi bilgileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gebze elektrik arıza birimi aracılığıyla elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Sanayi bölgesi olan Gebze'de elektrik kesintisi ile birlikte pek çok işletme ve konut sahibi, Gebze elektrik arıza birimine ulaşmak üzere internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte bazı detaylar

Gebze elektrik kesintisi hakkında bilgi veren dağıtıcı kuruluş, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayımladı. Gebze'deki mevcut kesintinin bakım çalışması kapsamında kısa süre içerisinde çözümlenmesi bekleniyor. İşte, Gebze'de elektrik kesintisi hakkında detaylar

KESİNTİ NOİLİLÇETARİHBAŞLANGIÇ SAATİBİTİŞ SAATİKESİNTİ NEDENİBÖLGELER
12749GEBZEGEBZE MERKEZ05/09/202009:0015:303. ŞAHIS FİZİKİ İRTİBAT ÇALIŞMASIARAPÇEŞME MAH. , 1001. SK. 1001/1. SK. 1001/2. SK. 1002. SK. 1003. SK. 1004. SK. 1005. SK. 1006. SK. 1007. SK. 1008. SK. 1009. SK. 1010. SK. 1011. SK....
12755GEBZEGEBZE MERKEZ05/09/202009:0015:303. ŞAHIS FİZİKİ İRTİBAT ÇALIŞMASIGÜZELLER MAH. , 951. SK. 952. SK. 952/1. SK. 952/2. SK. 952/3. SK. 952/4. SK. ŞEHİT MEVLÜT DURU

GEBZE'DE YARIN (6 EYLÜL 2020) GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN KESİNTİ LİSTESİ

KESİNTİ NOİLİLÇETARİHBAŞLANGIÇ SAATİBİTİŞ SAATİKESİNTİ NEDENİBÖLGELER
12543GEBZEDARICA06/09/202009:0017:00O.G. ŞEBEKE YATIRIM ÇALIŞMASIBEYLİKBAĞI MAH. , 1654/8. SK. 337. SK. SAYGIN SK ÇELİKOĞLU CD. OSMANGAZİ MAH. , KANUNİ SK. SAFRAN SK. SANAYİ CD. ÜRETİM SK. İLHAM SK. DM9116 GH9026
12546GEBZEDARICA06/09/202009:0017:00A.G. ŞEBEKE YATIRIM ÇALIŞMASINENEHATUN MAH. , SANAYİ CD. ÖKSÜZ SK. OSMANGAZİ MAH. , ATATÜRK CD. AŞIROĞLU CD. MABET SK. OZAN SK. SAFRAN SK. SU SK. YAŞAR SK. İLHAM SK. SIRASÖĞÜTLER ...
12737GEBZEGEBZE MERKEZ06/09/202015:3018:00O.G. ŞEBEKE YATIRIM ÇALIŞMASIBALÇIK KÖYÜ , ATATÜRK CD. ERİM SK. ÇATAL SK. İSHAKOĞLU SK. ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK. BALÇIK MAH. , 3202. SK 3211. SK ATATÜRK CD. BADEM SK. BANU SK. BAYKUŞ ...
12740GEBZEGEBZE MERKEZ06/09/202010:0018:00A.G. ŞEBEKE YATIRIM ÇALIŞMASIBALÇIK MAH. , 3211. SK ATATÜRK CD. BADEM SK. DERE SK. ELMALI SK. EMİR SK. ERSİN SK. GEBZE CD. GONCA SK. KAMBER KAYNAĞI SK. KARATAŞ SK. KAYADERESİ YOLU...
12750GEBZEDARICA06/09/202014:0017:303. ŞAHIS FİZİKİ İRTİBAT ÇALIŞMASIABDİ MAH. , 1544. SK. 1546/1. SK. 1547. SK. 1547/1. SK. 1548. SK. 1549. SK. 1551. SK. 1552. SK. 1553. SK. 1554. SK. 1554/1. SK. 1555/1. SK. 1557/1. SK...
12764GEBZEGEBZE MERKEZ06/09/202000:1002:30GÜVENLİK GEREĞİ ENERJİ KESİNTİSİBALÇIK MAH. , AYDIN SK. HAMİDİYE SK. MEZARLIK SK. PELİTLİ MAH. , PELİTLİ YOLU CD. GOSB TM GH6006 PELİTLİ1
12765GEBZEGEBZE MERKEZ06/09/202000:1002:30GÜVENLİK GEREĞİ ENERJİ KESİNTİSİPELİTLİ MAH. , 3257. SK BEYNOVA SK. HARLAKBAYIRI SK. MERCAN SK. PELİTLİ YOLU CD. İNÖNÜ , 4415. SK GOSB TM GH6007 PELİTLİ2
12766GEBZEÇAYIROVA06/09/202001:0005:00GÜVENLİK GEREĞİ ENERJİ KESİNTİSİBALÇIK KÖYÜ , AKASYA SK. ATATÜRK CD. AYBEK SK. DERE SK. EMİR SK. ERİM SK. FABRİKALAR SK. GÜL SK. KUMTEPE SK. MENEKŞE SK. MERVE SK. ORGANİZE CD. TURUNÇ...
12772GEBZEGEBZE MERKEZ06/09/202001:0005:00GÜVENLİK GEREĞİ ENERJİ KESİNTİSİBALÇIK MAH. , MEZARLIK SK. CUMAKÖY KÖYÜ , KARŞI SK. ULUDERE CD. CUMAKÖY MAH. , ATATÜRK CD. CUMHURİYET CD. KARŞI SK. KOVALI SK. PAPATYA SK. ULUDERE CD....
12789GEBZEGEBZE MERKEZ06/09/202009:0012:003. ŞAHIS BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASIBALÇIK KÖYÜ , ATATÜRK CD. ERİM SK. ÇATAL SK. İSHAKOĞLU SK. BALÇIK MAH. , ATATÜRK CD. ERİM SK. FABRİKALAR SK. KARACA SK. KUMTEPE SK. YEŞİLTEPE SK. ÇAM ...
12790GEBZEGEBZE MERKEZ06/09/202008:3012:303. ŞAHIS FİZİKİ İRTİBAT ÇALIŞMASITAVŞANLI MAH. , 11. SK. 12. SK. 2. SK. 4505. SK 6. SK. 8. SK. 9. SK. KANARYA SK. KÖMÜRCÜOĞL
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle