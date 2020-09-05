Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek? 5 Eylül Gebze elektrik kesintisi bilgileri
Gebze elektrik arıza birimi aracılığıyla elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Sanayi bölgesi olan Gebze'de elektrik kesintisi ile birlikte pek çok işletme ve konut sahibi, Gebze elektrik arıza birimine ulaşmak üzere internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, Gebze'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte bazı detaylar
Gebze elektrik kesintisi hakkında bilgi veren dağıtıcı kuruluş, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayımladı. Gebze'deki mevcut kesintinin bakım çalışması kapsamında kısa süre içerisinde çözümlenmesi bekleniyor. İşte, Gebze'de elektrik kesintisi hakkında detaylar
|KESİNTİ NO
|İL
|İLÇE
|TARİH
|BAŞLANGIÇ SAATİ
|BİTİŞ SAATİ
|KESİNTİ NEDENİ
|BÖLGELER
|12749
|GEBZE
|GEBZE MERKEZ
|05/09/2020
|09:00
|15:30
|3. ŞAHIS FİZİKİ İRTİBAT ÇALIŞMASI
|ARAPÇEŞME MAH. , 1001. SK. 1001/1. SK. 1001/2. SK. 1002. SK. 1003. SK. 1004. SK. 1005. SK. 1006. SK. 1007. SK. 1008. SK. 1009. SK. 1010. SK. 1011. SK....
|12755
|GEBZE
|GEBZE MERKEZ
|05/09/2020
|09:00
|15:30
|3. ŞAHIS FİZİKİ İRTİBAT ÇALIŞMASI
|GÜZELLER MAH. , 951. SK. 952. SK. 952/1. SK. 952/2. SK. 952/3. SK. 952/4. SK. ŞEHİT MEVLÜT DURU
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