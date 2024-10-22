Gebze'de 'doğal gaz' patlaması: 7 kişi yaralandı

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Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 866 Sokak’taki 5 katlı bir binanın 3’üncü katında saat 11.30 sıralarında ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Patlamada, 7 kişi yaralandı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokakta önlem alırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın yaşandığı apartmanın 3'üncü kat duvarlarının tamamının yıkıldığı, dairedeki eşyaların da binadan düştüğü görüldü. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada çevredeki binaların camları da kırılırken, apartmanın altındaki açık otoparkta bulunan 10 otomobil de zarar gördü.