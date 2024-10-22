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Gebze'de 'doğal gaz' patlaması: 7 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Doğal Gaz#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 12:48

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın 3’üncü katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı apartmanın 3'üncü kat duvarlarının tamamının yıkıldığı, dairedeki eşyaların da binadan düştüğü görüldü.

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Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 866 Sokak’taki 5 katlı bir binanın 3’üncü katında saat 11.30 sıralarında ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Patlamada, 7 kişi yaralandı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokakta önlem alırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Gebzede doğal gaz patlaması: 7 kişi yaralandı

Patlamanın yaşandığı apartmanın 3'üncü kat duvarlarının tamamının yıkıldığı, dairedeki eşyaların da binadan düştüğü görüldü. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada çevredeki binaların camları da kırılırken, apartmanın altındaki açık otoparkta bulunan 10 otomobil de zarar gördü.

Gebzede doğal gaz patlaması: 7 kişi yaralandı

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#Kocaeli#Doğal Gaz#Patlama

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