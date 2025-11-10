Gebze’de çöken binada ailesini kaybetmişti… Dilara, taburcu oldu

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Gebze Binicilik Kazası#Dilara Bilir#Enkaz Kurtarma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 18:40

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken 7 katlı binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan Dilara Bilir(18), hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Dilara, hastaneden çıkar çıkmaz, kaybettiği anne, baba ve 2 kardeşinin mezarını ziyaret ederek, dua etti.

İlçeye bağlı, Mevlana Mahallesi’nde 29 Ekim günü 7 katlı Arslan Apartmanı çöktü. Binada kiracı olarak oturan 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Enkaz altından anne Emine Bilir (37), baba Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir’in (14) cansız bedenleri çıkarıldı. Ailenin en büyük çocuğu Dilara Bilir ise enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

AİLESİNİ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Psikologlar eşliğinde ailesini kaybettiğinin bilgisi verilen Dilara Bilir, tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nden bugün saat 14.00 sıralarında taburcu edildi. Dilara Bilir, taburcu olur olmaz kaybettiği ailesinin mezarlarını ziyaret edip dua etti. Dilara Bilir, mezarlık ziyaretinin ardından babaannesinin evine yerleşti.

 

 

