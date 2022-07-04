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Gebze’de boya fabrikasında yangın: Bir işçi yaralı

#Yangın#Fabrika#Gebze
Gebze’de boya fabrikasında yangın: Bir işçi yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 işçi yaralandı.

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Balçık Mahallesi Organize Caddesi’ndeki boya ve tiner gibi kimyasal maddelerin üretiminin yapıldığı fabrikanın deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın tamamını sardı. Fabrika boşaltılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Gebze’de boya fabrikasında yangın: Bir işçi yaralı

Bölgeye İzmit, Körfez, Derince, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul’dan da takviye ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikanın tamamen kullanılmaz hale geldiği yangında elinden ve yüzünden yaralanan işçi İbrahim Şentepe’ye sağıl ekipleri müdahale etti.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gebze’de boya fabrikasında yangın: Bir işçi yaralı

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#Yangın#Fabrika#Gebze

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