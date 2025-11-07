Gebze’de bina zeminden dolayı çökmüş

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte Gebze’de 29 Ekim’de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı ile tahliye edilen binaların olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Bulut, şunları söyledi: “Bu yapının hasarına baktığımız zaman zemininde göçme meydana geldiği, binanın kendi zeminine bağlı olarak bir yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bina yapı denetimi almış bir bina. Binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş. Yıkılan binada ölüm vakaları olduğundan dolayı adli süreç devam ediyor. Adli süreçle beraber idari süreç de başlatılmış durumda. Gerek yapının statiğiyle gerek zeminiyle ilgili çok daha ayrıntılı rapor, mahkemeler suretiyle alınmış ve neticelendirilmiş olacak.



1200 BİNAYI İNCELEDİK

Binanın kendiliğinden çökmüş olması, temelinde toprak kayması gibi bir husus meydana gelince, bölgeyle ilgili ayrıntılı bir inceleme durumu söz konusu oldu. 300 metre yarıçapta ayrıntılı tespitlere başladık. Binaların fiziksel durumuyla ilgili tespitler yapılırken, bir taraftan da zeminle ilgili çalışmalar AFAD koordinasyonunda, TÜBİTAK’tan ve diğer üniversitelerden birçok hocanın katılımıyla zemin çalışmaları başladı. 1200’e yakın binayı inceledik. Bunlardan sadece yıkılan binanın hemen bitişiğinde olan binada bir ağır hasar söz konusu. Onun dışındaki binalarda fiziksel olarak bir hasarın olmadığını tespit ettik. Bu binaların bir kısmı yapı denetimi almış, bir kısmı da yapı denetimi almamış.

DÖNÜŞÜM PROJEMİZ VARDI

Risk taşıyıp taşımadıklarını tespit amacıyla karot almak suretiyle işlemlerimize başladık. Riskli çıkma durumlarında bu alanı da içerisine alan yeni bir planlamayla dönüşüm işini yapalım diyoruz. Daha önce bir dönüşüm projemiz vardı. 21 binayla başlayan bir dönüşüm sürecini de girmiş olacağız. Vatandaşlarımızı burada mağdur edemeyiz, süreç içerisinde taşınma ve kira yardımlarında bulunacağız.”