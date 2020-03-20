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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 15:02,Son Güncelleme:/

Gebze’de banklar söküldü

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Gebze’de banklar söküldü
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KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar söküldü.

Gebze Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekiplerince sokaklar yıkandı, meydan, park ve araçlar dezenfekte edildi. Vatandaşların evde kalmasının sağlanması için ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Mustafa Paşa Camii’nin etrafında bulunan banklar belediye ekiplerince sökülerek kamyonlara yüklendi. Koronavirüs tehlikesinin geçmesinin ardından bankların yeniden bulundukları yere montajının yapılacağı belirtildi.

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