Gebze’de 2 katlı bina tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Gebze#Kocaeli#Bina Yıkımı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 23:42

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 katlı binanın kolonlarda çatlaklar ve yapıda kayma meydana geldiği tespit edildi. 3 ailenin yaşadığı bina tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Mahallesi 1411. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın kolonlarında çatlaklar ve yapıda kayma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede binaya daha önce ölçüm cihazı yerleştirildiği de tespit edildi.

Binada yaşayan 3 aileden oluşan toplam 11 kişi, güvenlik amacıyla akrabalarının yanına taşındı. Riskli yapının yanında bulunan 5 katlı bir bina için ise yaklaşık 2 ay önce yıkım kararı verildiği belirtildi.

