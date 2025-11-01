Gebze'de 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı! Bölgede ekipler inceleme yapıyor

Haberin Devamı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, 29 Ekim'de 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çöktüğü Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi ile kolonlarında çatlamalar nedeniyle 3 binanın tedbiren tahliye edildiği Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş, gazetecilere, teknik ekiplerin, AFAD ve Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda hızlı şekilde olayın sebebiyle ilgili incelemelere başladığını söyledi.

Aktaş, dün gece başka bir binadan gelen ihbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, ekip ve cihaz sayısını artırarak alanda geniş kapsamlı çalışma yürütme kararı alındığını kaydetti.

Tüm ekiplerin olay yerinde olduğunu dile getirerek, "Bulunduğumuz bölgede hızlı şekilde çalışmalarına ve ölçümlerine devam ediyorlar. Hem 29 Ekim'de yaşanan olayın hem de dün alınan ihbarın sebeplerini araştırmak, olası riskleri ortaya koymak için çalışmalar sürecek." dedi.

Ön tespitle ilgili soru üzerine Aktaş, "Ön tespit demek için henüz erken. Ancak zemin ağırlıklı bir konu üzerinde duruluyor. Çok hassas cihazlarla ölçümler yapacaklar." ifadesini kullandı.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesinin birlikte çalıştığını söyledi.

Temel olarak binalarda statik problem olup olmadığına ve zeminde bir şey olup olmadığına bakıldığını dile getiren Büyükakın, 6 üniversiteden ve TÜBİTAK'tan uzman ekiplerin, Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerindeki tüm mühendislerin sahaya intikal ettiğini ifade etti.

Büyükakın, büyük bir koordinasyon sağlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hızlı şekilde bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Zemindeki durumun tespiti zaman alan bir faaliyet. Elimize bu bilgiler gelmeden erken bir açıklama yapmak doğru değil. Elimizde veri olmadan, 'Bu binalar güvenli ya da güvensiz.' demek, 'Şundan oldu veya bundan oldu.' demek mümkün değil. Sabır gerekiyor. Hiçbir hata yapmamaya çalışıyoruz. Birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Onun için tedbiren 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı. Boşaltılan binalardaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir kısmı Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde, bir kısmı da Gebze Belediyemizin desteğiyle karşılanıyor."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca dün Valiliğe fon desteği sağlandığını aktaran Büyükakın, "Bu fon üzerinden vatandaşlarımıza maddi destek verilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına bu yardımlara katkıda bulunacak." dedi.

Büyükakın, çalışmalar kapsamında 5 gün kadar sabırlı olunması gerektiğini belirterek, "Özellikle AFAD kısmında Risk Azaltma ve Deprem Genel Müdürümüz birçok üniversiteyle temas kurularak ekiplerin buraya gelmesini sağladılar. Süreyi kısaltmaya çalışıyorlar. Olabildiğince kısa sürede tespitler bitirilecek ve vatandaşlarımıza net bilgi verilecek. O ana kadar sabırlı olmayı ve resmi açıklamalar dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"'METRO İNŞAATIYLA İLGİSİ VAR YA DA YOK.' DEMEK, 'ŞUNDAN OLDU, BUNDAN OLDU.' DEMEK ERKEN BİR YAKLAŞIM"

Bir basın mensubunun, "Metro inşaatıyla bir ilgisi olabilir mi?" sorusuna Büyakakın, şu yanıtı verdi:

"Her yönüyle bakılıyor. 'Metro inşaatıyla ilgisi var ya da yok.' demek, 'Şundan oldu, bundan oldu.' demek şu anda çok erken bir yaklaşım. Hepsine bakılması lazım. Hiçbir ihtimal göz ardı edilmeyecek. Buna vatandaşlarımız emin olsun. Bu nereden kaynaklandı, onun sebebi bulunacak. İhmal varsa, o ihmalin üzerine gidilecek. Kimsenin endişesi olmasın, devletin tüm kurumları, tüm ciddiyetiyle burada. Üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getiriyoruz. Yeter ki eksik bir şey olmasın, aceleyle bir şey yapmayalım. Bir an önce insanlar binasına girsin diye acele de etmeyelim, bir kişinin bile burnu kanamasın, önemli olan bu."

Tedirginlik hisseden vatandaşların Büyükşehir Belediyesinin alanda kurduğu noktalara başvurabileceğini belirten Büyükakın, "Kendilerinin barınmasıyla ilgili tüm sorumluluğu üstleniyoruz. Hiçbir endişeleri olmasın. Yeter ki sabırla bekleyelim, gereken her şey yapılıyor." diye konuştu.

"BÜTÜN JEOFİZİK JEOLOJİK YÖNTEMLERİ KULLANARAK ZEMİN YAPISINI ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Orhan Tatar da çöken binada yaşamını yitiren 4 kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bölgede yürütülen çalışmalara değinen Tatar, şunları kaydetti:

"Şu anda yapmaya çalıştığımız şey bir yandan zeminin üstünü, yani yapıları binaları takip ederken diğer yandan da bu binaların üzerine oturduğu zemini anlamaya çalışıyoruz. Zeminde ne tür bir problem var, bu problem lokal mi yoksa çok daha geniş bir alanda mı bu problemler zeminle ilgili olarak bunları anlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da çok sayıda üniversitemizden bu konuda uzmanlaşmış hocalarımızı buraya davet ettik, hem kendi ekipmanlarıyla hem de bütün teknik kabiliyetleriyle sahada çalışmalara başladılar."

Tatar, burada aynı zamanda kriz-koordinasyon merkezi kurduklarını belirterek, "Bir yandan birbirinden farklı 4-5 ayrı jeofizik yöntemi kullanarak burada zemini anlamaya çalışacağız. Bölgeyi birbirinden farklı 6-7 sektöre ayırdık ve her bir sektörde bir üniversitemize görev vererek buralarda bütün imkanlarla, bütün jeofizik jeolojik yöntemleri kullanarak oradaki zemin yapısını anlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bunun dışında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin coğrafi bilgi sisteminde çok sayıda coğrafi verinin olduğunu bildiklerini aktaran Tatar, "Buralarda sondaj verileri var, birtakım farklı coğrafik veriler var. Bunları da örtüştüreceğiz. Diğer yandan Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz burada sahada çok geniş alanda sürekli binaları gözetim altında tutuyor. Buralarda herhangi bir ihbar varsa oralara anında giderek kontrollerini yapıyorlar. Bulunduğumuz bölge ve bunun bir miktar daha dışında kalan alanlarda çok sayıda binada yapı sağlığı izleme sistemleri, birtakım sensörler yerleştirerek bu binalarda herhangi bir hareket var mı yok mu bunu da anlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatar, birkaç gün içerisinde sahadan gelen bütün verileri, bütün jeolojik jeofizik verileri, ellerindeki diğer verilerle bir araya getirdikten sonra daha sağlıklı bir tablonun ortaya çıkabileceğine işaret ederek, "Bu tablonun da net olarak bilimsel olarak değerlendirilmesi sonrasında da burada ikinci adımın ne olacağı konusuna hep birlikte karar vereceğiz." dedi.

Zeminle ilgili ihtimallerin ne olabileceğine ilişkin soru üzerine Tatar, "Bunu, bilimsel olarak veriyi görmeden söylemek çok doğru değil. Doğal olarak burada jeolojik yapı çok önemli, bunu özellikle bugün yapacağımız jeofizik yöntemlerle daha net olarak anlayabileceğiz. Özellikle bu verileri topladıktan sonra daha net bir bilgi ortaya çıkacaktır. Ondan sonra bunu söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama zemin daha çok öne çıkan bir problem gibi gözüküyor şu anda." değerlendirmesinde bulundu.

"BİNALARIMIZI 7/24 İZLİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral da çöken binada hayatını kaybeden 4 kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Müdürlük olarak öncelikle yerin üstündeki binalardaki durumu izlemeye aldıklarını dile getiren Oral, "Şu anda sürekli olacak şekilde binalarımızı yerleştirdiğimiz sensörler vasıtasıyla izlemeye aldık, 7/24 izliyoruz. Binalarımızda herhangi bir hareket var mı yok mu, bunları takip ediyoruz. Ayrıca olayın yaşandığı binanın merkezinden itibaren 300 metre yarı çapındaki bir alandaki tüm binaları ihbar olup olmadığına bakılmaksızın bugün hasar tespit ekiplerimizle inceliyoruz, akşama kadar bunu tamamlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Oral, çalışmaları kapsamında bu yapılarda herhangi bir hasar olup olmadığını inceleyeceklerini anlatarak, "Zemin altı çalışmaları ve binalara ilişkin bizim yapacağımız çalışmalar, bunlar birkaç gün sürecek çalışmalar, hep birlikte değerlendirip analiz edip sonucuna karar verilecek. 300 metre yarı çapındaki tüm binaları inceliyoruz. Bu binalarda yapısal hasar görürsek, tespit edersek bu binaları anında tahliye edeceğiz." ifadelerini kullandı.