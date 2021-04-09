Gebze Posta Kodu kaçtır? Kocaeli'nin ilçesi Gebze'nin ve mahallelerinin Posta Kodları
Ülkemizde her il, ilçe ve hatta mahalleler için posta kodları değişkenlik gösterebilmektedir. Posta kodlarının doğrulukları PTT aracılığı ile kontrol edilmektedir. Dünyada toplamda 190 ülkeden 117'si posta kodları kullanmaktadır. Peki, Gebze posta kodu kaçtır? Kocaeli'nin ilçesi Gebze'nin ve mahallelerinin posta kodları nelerdir? Sizin için derledik.
Kocaeli ilimize bağlı olan toplamda 12 adet ilçe bulunmaktadır. Gebze ilçesine ait mahalle sayısı ise 40'tır. Mahallelere göre posta kodları değişkenlik göstermektedir.
Gebze Posta Kodu Kaçtır?
Gebze posta kodu 41400'dür. Kocaeli'nin tüm ilçelerinin posta kodları ise şunlardır;
Başiskele İlçesi - 41030
Darıca İlçesi - 41700
Çayırova İlçesi - 41420
Derince İlçesi - 41900
Gebze İlçesi - 41400
Dilovası İlçesi - 41455
Gölcük İlçesi - 41950
Kandıra İlçesi - 41600
İzmit İlçesi - 41310
Kartepe İlçesi - 41320
Karamürsel İlçesi - 41500
Körfez (tütünçiftlik) İlçesi - 41800
Kocaeli'nin İlçesi Gebze'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları
Gebze - Gebze: Ademyavuz, Arapçeşme, Barış, Beylikbağı, Cumhuriyet, Gaziler, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Güzeller, Hacıhalil, Hürriyet, İnönü, İstasyon, Kirazpınar, Köşklüçeşme, Küçük Sanayi Sitesi, Mevlana, Mimarsinan, Mustafapaşa, Osmanyılmaz, Plastikçiler Sanayi Bölgesi, Sultanorhan, Tatlıkuyu, Ulus, Yavuzselim, Yenikent Mahalleleri posta kodları 41400 olarak belirlenmiştir.
Gebze - Merkezköyler: Ahatlı, Balcık, Cumaköy, Denizli, Duraklı, Elbizli, Eskihisar, Hatipler, Kadılı, Kargalı, Mollafeneri, Muallim, Mudarlı, Ovacık, Pelitli, Tavşanlı, Tepemanayır, Yağcılar Köyleri posta kodu 41400 olarak belirlenmiştir.
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