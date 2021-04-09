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Haber Giriş: 09.04.2021 - 02:59 | Son Güncelleme:

Gebze Posta Kodu kaçtır? Kocaeli'nin ilçesi Gebze'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

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Gebze Posta Kodu kaçtır? Kocaeli'nin ilçesi Gebze'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Ülkemizde her il, ilçe ve hatta mahalleler için posta kodları değişkenlik gösterebilmektedir. Posta kodlarının doğrulukları PTT aracılığı ile kontrol edilmektedir. Dünyada toplamda 190 ülkeden 117'si posta kodları kullanmaktadır. Peki, Gebze posta kodu kaçtır? Kocaeli'nin ilçesi Gebze'nin ve mahallelerinin posta kodları nelerdir? Sizin için derledik.

Kocaeli ilimize bağlı olan toplamda 12 adet ilçe bulunmaktadır. Gebze ilçesine ait mahalle sayısı ise 40'tır. Mahallelere göre posta kodları değişkenlik göstermektedir.

 Gebze Posta Kodu Kaçtır?

 Gebze posta kodu 41400'dür. Kocaeli'nin tüm ilçelerinin posta kodları ise şunlardır;

Başiskele İlçesi - 41030

Darıca İlçesi - 41700

Çayırova İlçesi - 41420

Derince İlçesi - 41900

Gebze İlçesi - 41400

Dilovası İlçesi - 41455

Gölcük İlçesi - 41950

Kandıra İlçesi - 41600

İzmit İlçesi - 41310

Kartepe İlçesi - 41320

Karamürsel İlçesi - 41500

Körfez (tütünçiftlik) İlçesi - 41800

Kocaeli'nin İlçesi Gebze'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları

Gebze - Gebze: Ademyavuz, Arapçeşme, Barış, Beylikbağı, Cumhuriyet, Gaziler, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Güzeller, Hacıhalil, Hürriyet, İnönü, İstasyon, Kirazpınar, Köşklüçeşme, Küçük Sanayi Sitesi, Mevlana, Mimarsinan, Mustafapaşa, Osmanyılmaz, Plastikçiler Sanayi Bölgesi, Sultanorhan, Tatlıkuyu, Ulus, Yavuzselim, Yenikent Mahalleleri posta kodları 41400 olarak belirlenmiştir.

Gebze - Merkezköyler: Ahatlı, Balcık, Cumaköy, Denizli, Duraklı, Elbizli, Eskihisar, Hatipler, Kadılı, Kargalı, Mollafeneri, Muallim, Mudarlı, Ovacık, Pelitli, Tavşanlı, Tepemanayır, Yağcılar Köyleri posta kodu 41400 olarak belirlenmiştir. 

 

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